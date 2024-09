The Ohio Prep Sportswriters Association announced the All-Southwest District boys basketball teams on March 5.

Among those earning All-Southwest District Division I honors were Western Brown senior Abe Crall and junior Jet Jamison. Both were named All-Southwest District DI honorable mentions.

Crall led the Broncos in scoring this winter, averaging 12.6 points per game. Crall also averaged 8.5 rebounds and 2.3 assists per contest.

Jamison was the Broncos’ second leading scorer with an average of 12.2 points per game. He also dished out 3.1 steals per game.

Named to the list of All-Southwest District Division III honorable mentions were Georgetown juniors Austin Miles and Aiden Werner. Werner averaged 10.6 points per game and 7.1 rebounds per contest.

Miles averaged 15.3 points per game as the G-Men’s leading scorer for the season.

Fayetteville-Perry’s senior guard, Caleb Tipis, was named an All-Southwest District Division IV Honorable Mention. Tipis averaged 9.8 points per game and 3.3 assists per game this winter.

Boys Division I

First Team

Raleigh Burgess, Cin. Sycamore, 6’11” sr., 14.9 ppg, 9.5 rpg, 3.3 bpg; Juan Cranford Jr., Huber Heights Wayne, 6’0” jr., 17 ppg, 5.9 rpg; Andrew Hoerner, Miamisburg, 6’8” jr., 20.8 ppg, 9.4 rpg; Alex Kazanecki, Cin. Moeller, 6’5” jr., 12.7 ppg, 4.4 rpg; Tyler McKinley, Cin. Winton Woods, 6’9” sr., 19.4 ppg, 9.5 rpg, 3.6 apg; Trey Perry, Liberty Twp. Lakota East, 6’1”, jr., G, 23 ppg; Jonathan Powell, Centerville, 6’6” sr., 20.3 ppg, 4.4 rpg; Cam Williams, Cin. Elder, 6’4” jr., 13.2 ppg, 2.7 apg, 1.8 spg; Isaiah-Michael Williams, Beavercreek, 6’3” jr., 19.3 ppg, 5.3 rpg; Will Yates, Springboro, 6’1” sr., 17 ppg, 5 rpg, 4.9 apg.

Player of the Year: Tyler McKinley, Cin. Winton Woods

Coach of the Year: Brian Bales, Springboro

Second Team

Jaiden Arnold, Cin. Aiken, 6’0” jr., 17.0 ppg, 5.8 apg; Tommy Clark, Kings Mills Kings, 6’3” jr., 17.5 ppg; Baboucarr Njie, Centerville, 6’7” sr., 14.8 ppg, 7.6 rpg, 3.0 apg; Tyler Johnson, Cin. Elder, 6’7” sr., 12.0 ppg, 6.8 rpg; A’Zon Steele, Sidney, 5’10” jr., 17.1 ppg; Caden Zeinner, Goshen, 6’0” sr., 23.8 ppg, 3.6 apg.

Third Team

Evan Gentile, Kettering Fairmont, 6’2” jr., 16 ppg, 3 apg, 2 spg; Liam Gluck, Beavercreek, 6’4”, sr., 15 ppg, 5.7 rpg, 2.5 spg; Andrea Holden, Hamilton, 6’6” sr., 11.4 ppg, 8 rpg, 1.6 bpg; Eric Mahaffey, Cin. Moeller, 6’3” sr., 8.7 ppg, 6.0 rpg, 2.8 apg; Kameron Sanders, Fairfield, 6-3” jr., 14.7 ppg; Anthony Thompson, Lebanon, 6’7” so., 15.1 ppg, 8.1 rpg, 1.7 bpg;

Honorable Mention

James Burnett, Cin. Aiken; Caden Piening, Cin. Anderson; Kaden Ellerbe, Beavercreek; Denzell Ogle, Da’Marion Calahan, Judah Baldwin, Dayton Belmont; Eli Greenberg, Centerville; Jaylen Barry, Connor Ballantyne, Trenton Edgewood; Drew Murphy, Cin. Elder; Taiyou Williams, Fairborn; Brock Baker, Kettering Fairmont; Luke Rogers, Harrison; Talan Noyes, Kings Mills Kings; Isaiah Meade-Moss, West Chester Lakota West; Drae Arnold, Brady O’Connor, Cin. LaSalle; Spence Davidson, Trey Hicks, Lebanon; Elisha Jones, Morrow Little Miami; Jack Sauer, Loveland; Ben Mekner, Matt DeBrosse, Mason; Jeremiah Landers, Middletown; Gavin Dalen, Matt O’Donnell, Sloan Gormley, Milford; Brandon Hatcher, Da’lin Wilkins, Clayton Northmont; Dasai Bronson, Cin. Northwest; Henry Maginn, Nate Riep, Cin. Oak Hills; Tate Kuhlman, Piqua; Rognny Santiago-Lugo, Cin. Princeton; Isaac Nunn, Will Schaefer, Peyton Hendricks, Hamilton Ross; Jacob Wassler, Cin. St. Xavier; Julius Spradling, Jayce Daniel, Sidney; Maxim Butler, Springboro; Bryson Bishop, Riverside Stebbins; Chase Stafford, New Carlisle Tecumseh; Kellen Miller, Troy; Shea O’Toole, Cin. Turpin; CJ Claxton, Cin. Walnut Hills; Myles Perkins, Huber Heights Wayne; Chylan Ingram, West Carrollton; RayShawn Hubbard, Union Twp. West Clermont; Abe Crall, Jet Jamison, Mount Orab Western Brown; Bassirou Kante, Omarion Beckley, Cin. Western Hills; Sean Harmon, Cin. Winton Woods; Michael Johnson, Alijah Withers, Xenia.

Division II

First Team

Eric Brewer Jr., Dayton Dunbar, 6’3”, Sr., 18.6 ppg; Jay’Quan Bostic, Cin. Taft, 6’3” Sr., 19.5, 3.9 apg; Jordyn Buchanan, Cin. Taft, 6’5” Sr., 20.4 ppg, 7.7 rpg, 3.9 apg; Kai Cook, Franklin, 6’0” Jr., 21.4 ppg, 5.2 rpg; Will Donahoe, Urbana, 5’11” Sr., 21.5 ppg., 3.7 apg, 1.8 sp; RJ Greer, Kettering Alter, 6’3” Jr., 16 ppg, 2.3 apg, 2.1 spg; Ru Mills, Cin. Woodward, 6’4” Sr., 23 ppg, 9 rpg, 4.4 apg, 4.3 spg; Luke Rubin, Oakwood, 5’11” Jr., 16.4 ppg, 4.7 apg; Jackson Smith, Tipp City Tippecanoe, 6’5” Sr., 15.4 ppg, 9.1 rpg; Bailey Temming, Franklin Fenwick, 6’10” Sr., 17 ppg, 9.4 rpg; Kellen Wiley, Wyoming, 6’2” So., 15 ppg, 5 apg.

Player of the Year: Ru Mills, Cin. Woodward

Coach of the Year: David Alford, Franklin

Second Team

Ramy Ahmed, Eaton, 6’0” Sr., 19 ppg, 3 spg; Tim Carpenter, Trotwood-Madison, 6’4” Sr., 15.4 ppg, 6.6 rpg; Andrew Ehlers, Cin. McNicholas, 6’4” Sr., 14.4 ppg; Donte Ferrell, Cin. Woodward, 6’4” Sr., 16 ppg, 4.7 spg; Gavin Leen, Kettering Alter, 6’0” Sr., 10.2 ppg; Jess Roller, Batavia, 6’5” Sr., 12.1 ppg.

Third Team

CJ Bailey, Tipp City Tippecanoe, 6’2” So., 12.5 ppg; Delamar Blanton, Trotwood-Madison, 6’0” Sr., 14 ppg; Sean Caldwell, Dayton Meadowdale, 5’10” Sr., 19.7 ppg, 5.8 rpg; Elijah Engleman, Cin. Hughes, 6’1” Jr., 19.4 ppg, 6.8 rpg; Cooper Ollis, Hamilton Badin, 6’2” Jr., 13.5 ppg; Jerry Trout, Clarksville Clinton-Massie, 6’4” Sr., 14.2 ppg.

Honorable Mention

Joe Brand, Kettering Alter; Connor McElfresh, Batavia; Kellen Soloman, Austin Webb, Bellbrook; Mike Halleg, Tipp City Bethel; Griffin Davis, Bethel-Tate; Shawn Seymour, Riverside Carroll; Cal Weatherspoon, Bryce Johnson, Dayton Chaminade-Julienne; Jimmy Hill IV, Dayton Dunbar; Connor Bach, Eaton; Brody Jenkins, St. Paris Graham; Drew Hamilton, Greenville; Zach Jones, Cin. Indian Hill; Ckai Rogan, Kenton Ridge; Charlie Clark, Cin. McNicholas; Rylan Utter, New Richmond; Aidan Jacomet, Oakwood; Chris Powers, Reading; Ziayrious Petaway, Calil Moody, Errick Davis, Cin., Shroder; Cody Siemon, Darian Dixon, Spr. Shawnee; Noah Wentz, Cin. Taylor; Maddox Sivon, Tipp City Tippecanoe; Brody Donahoe, Urbana; Mikey Brown, Jayceon Kibler, Wilmington; Devin Evans, Darren Gray, Wyoming.

Division III

First Team

Brody Denny, Germantown Valley View, 5’8”, Fr., 22.8 ppg, 2.8 spg; Alex Ervin, Williamsburg, 6’4” Sr., 16.6 ppg, 6.1 rpg; Blake Lawson, Carlisle, 5’10” Jr., 19.5 ppg; Caiden Nicol, Indian Lake, 6’2” Sr., 17.9 ppg, 7 rpg, 5.7 apg; Jacob Roeth, Casstown Miami East, 6’1” sr., 18.6 ppg, 6.1 apg; Trey Sagester, New Madison Tri-Village, 6’2” So., 21.6 ppg, 3.4 apg, 3.4 spg; Luke Sanders, Cin. Hills Christian Academy, 6’3” Jr., 25.4 ppg; Mason Shrout, Camden Preble-Shawnee, 6’5” Sr., 24.2 ppg, 7.7 rpg, 3.6 apg; Charlie Tully, Cin. Mariemont, 6’0” Sr., 13 ppg, 4 apg, 3 spg; Jace Wood, Brookville, 5’11” Sr., 18.5 ppg.

Player of the Year: Mason Shrout, Camden Preble-Shawnee

Coach of the Year: Justin Roeth, Casstown Miami East

Second Team

Regan Christ, Arcanum, 5’10” So., 16.1 ppg, 5.5 rpg; Ta’Ron Patterson, Cin. James N. Gamble Montessori, 6’2” Sr., 21.1 ppg, 4.9 apg; Sam Stalzer, Cin. Mariemont, 6’3” So., 15 ppg, 3 apg, 3 spg; Bryce Sipple, Blanchester, 6’0” Sr., 18.5 ppg, 6.9 rpg; Terrance Yarbrough, Cin. Seven Hills, 5’10” Jr., 10.2 ppg; Andrew Zimmerman, Cincinnati Country Day, 6’5” Sr., 18.7 ppg, 12.3 rpg.

Third Team

Logan Hawley, Camden Preble-Shawnee, 6’8” Sr., 8.2 ppg, 6.7 rpg; Taran Logwood, West Liberty-Salem, 6’4” Jr., 16.9 ppg, 8.8 rpg; Tanner Printz, New Madison Tri-Village, 6’0” sr., 11.6 ppg; Brendon Rowe, Carlisle, 6’3” Jr., 10.8 ppg, 6.9 rpg; Camdon Tuttle, Indian Lake, 6’4” Sr., 15.7 ppg; Cayleb Walters, Cin. Summit Country Day, 6’1” Jr., 14.6 ppg.

Honorable Mention

Mason Carey, Trey Heitkamp, Anna; Justyce Taylor, Carlisle; Bryce Snell, Cin. Country Day; Emani Foster, Cin. Clark Montessori; Connor Yeager, Batavia Clermont Northeastern; Isaac Blankenship, Camden Preble Shawnee; Cam Arington, Cin. Deer Park; Kole Huffman, New Lebanon Dixie; Xander Lake, Sabina East Clinton; Austin Miles, Aiden Werner, Georgetown; Chase Allen, Jamestown Greeneview; Brodey Reisinger, Indian Lake; Nolan Theye, Cin. Mariemont; Will Manning, Madeira; Grady Combs, Middletown Madison; Ty Rohrer, Casstown Miami East; Kellen Laird, National Trail; Jaiveon Allen, North College Hill; Jonathan Guevara, Springfield Northeastern; Michael Manuel, Cin. Purcell-Marian; Anrico Lewis, Isaiah Harris, Cin. Riverview East; Devan Willis, Cin. Seven Hills; Amaury Hawes, Dayton Stivers; Braden Keating, New Madison Tri-Village; Ty Fritz, Germantown Valley View; AJ Griesdorn, Drake Ahrens, Versailles; Nick Warren, Connor Berrey, Waynesville; Brevin Louden, West Liberty-Salem; JJ Miller, Williamsburg.

Division IV

First Team

Deonta Booker, Cincinnati College Preparatory Academy, 6’0” Sr., 17.2 ppg, 5.4 apg; Owen Canan, Bradford, 5’8” Jr., 15 ppg, 4.8 apg, 2.6 spg; Brayden Criswell, Cedarville, 6’5” Sr., 15.6 ppg, 7.5 rpg; Collin Dosek, Botkins, 16 ppg, 4.1 apg, 3.1 spg; Frank Latham, St. Bernard-Elmwood Place, 6’3”, Jr., 20.3 ppg, 11.3 rpg; Brayden Monnin, Russia, 6’2” Sr., 11.2 ppg, 3.1 rpg; Parker Penrod, Troy Christian, 5’11” Sr., 18.8 ppg, 3.3 apg; Quinn Peters, Pleasant Hill Newton, 5’11” Sr., 19.5 ppg; Hayden Quinter, Russia, 6’2” Sr., 10.2 ppg, 3 apt, 3 spg; Britain Starks, DePaul Cristo Rey, 6’2” Jr., 20.4 ppg.

Player of the Year: Parker Penrod, Troy Christian

Coach of the Year: Ray Zawadski, Troy Christian

Second Team

Eric Brenner, Pitsburg Franklin-Monroe, 6’3” Jr., 14.8 ppg; Tyler Cross, Cedarville, 6’2” Sr., 12.6 ppg, 7.1 apg; Donovan O’Leary, Sidney Lehman Catholic, 6’5” Sr., 17.5” 9.1 rpg; Reed Platfoot, Jackson Center, 6’6” Jr., 14.3 ppg; Frank Rupnik, Troy Christian, 6’7” Sr., 12 ppg, 6.5 rpg; Benjamin York, Russia, 6’4” Jr., 10.3 ppg.

Third Team

Parker Burke, Xenia Legacy Christian Academy, 5’11”, Sr., 15.3 ppg, 5.1 apg; Damien Dawson, Lockland, 6’0”, Jr., 14.5 ppg, 3.8 spg; Seth Edgerton, Dayton Christian, 6’2” Sr., 11 ppg; Gavin French, Miami Valley Christian Academy, 6’2” Jr., 14.5 ppg; Mason Johnson, Cedarville, 6’4” Sr., 14.6 ppg, 9.4 rpg; Ethan Reichert, Ansonia, 6’2” Sr., 15.4 ppg.

Honorable Mention

Phillip Davie, Wyatt Schlatter, Bellefontaine Calvary Christian; Hudson Hill, Landon Wills, Bradford; Jordan Herzog, Rylyn Paul, Botkins; Jay’Mear Davis, Cincinnati College Preparatory Academy; Britton Miller, Covington; Caleb Tipis, Fayetteville-Perry; Max Mauer, Fort Loramie; EB Fall, Pitsburg Franklin-Monroe; Jacob Thompson, Lucas Hartle Jackson Center, Xenia Legacy Christian Academy; Henry Patterson, Casey Heap, Miami Valley Christian Academy; Devohn Ealy, Ricardo Bradley, Byron Vest, Oyler; Gavin Osborne, Dominik Stotler, Ayden Clary, De Graff Riverside; Felix Francis, Braylon Cordonnier, Russia; Ayden Robinson, Brennan Workman, South Charleston Southeastern; Paul Hope, Aboubacar Soumahoro, Spencer; Keegan Guenther, Springfield Catholic Central; Kane Bailey, Triad; Logan Flory, Lewisburg Tri-County North; Christian Brusman, Troy Christian; Otto Cipollini, Yellow Springs.